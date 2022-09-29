В Иркутске третья группа мобилизованных выехала на учения в Новосибирск

Фото: стоп-кадр видео, опубликованное в ТГ-канале Руслана Болотова

Глава администрации Иркутска Руслан Болотов в официальном аккаунте в социальных сетях публиковал видео, на котором запечатлено отправление третьей группы мобилизованных. Они поехали в учебную военную часть для подготовки. Их провожала родные и близкие, а также сотрудники мэрии.

- Сегодня иркутяне отправились в военно-учебный центр Новосибирска из призывного пункта в Ленинском округе, - написал Болотов.

Каждому мобилизованному выдают сухой паек и набор лекарств. Также власти области заявляли о покупке дополнительного снаряжения для граждан из Иркутской области - рюкзаков, защиты на локти и колени, и т.д. Также каждый мобилизованный имеет право получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

Отметим, сейчас обсуждается вопрос мер поддержки семей мобилизованных, в том числе и психологической.

Напомним, первые две группы отправились в Новосибирск 27 и 28 сентября. Уезжают жители Братска, Ангарска, Иркутска и других городов.