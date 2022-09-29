Губернатор Иркутской области подписал указ о допснаряжении мобилизованных из казны

Можно будет получить рюкзак и другие элементы снаряжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 29 сентября подписал указ об обеспечении дополнительным снаряжением мобилизованных граждан региона. Об этом рассказали в правительстве Приангарья и пресс-службе губернатора. Это значит, что теперь любой мобилизованный может отправить заявку и получить вещественную помощь. Средства на это выделят из регионального бюджета.

- Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на организацию обеспечения военнослужащих, определено министерство имущественных отношений региона, - сказано в пресс-релизе правительства.

Также мобилизованных оснастили сухпайками и набором медикаментов. Сегодня отправилась третья группа мобилизованных на учения в Новосибирск, они выехали из Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заместитель военкома Иркутской области пояснил о мобилизации ограниченно годных

Военнообязанные жители Иркутской области должны сообщать о своем здоровье в военкомат (подробнее)