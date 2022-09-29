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Общество29 сентября 2022 12:38

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября произойдет из-за ремонтных работ
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 30 сентября анонсировали в ответственной за сбыт электричества компании. Подобные отключения проходят ежедневно по разным адресам, в этот раз затронуло четыре округа города.

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Причиной перебоев электричества стали плановые работы в сетях. Света не будет как днем, так и ночью. По некоторым адресам электричество отключат в 9:00 и включат только к 17:00. А в некоторых домах его отключат только на 10-20 минут.

Энергооператор оформил подробные таблицы с точными адресами и временем отключения света в Иркутске 30 сентября. По итогу, перебои пройдут в Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском округах.

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября

Отключение света в Иркутске 30 сентября