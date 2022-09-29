В Иркутской области начались соревнования по фридайвингу на Байкале

Фото: официальный сайт Федерации фридайвинга

В Листвянке, Иркутской области, с 27 сентября очень оживленно: в поселок приезжают спортсмены по фридайвингу. Они хотят потренироваться и принять участие в соревнованиях BAIKAL CHALLENGE 2022. Уже 29 сентября начались первые этапы по глубинному погружению, об этом сообщили организаторы мероприятия.

- Погодные условия на суше в день приезда большинства спортсменов и организаторов резко ухудшились – сменились на похолодание, ветер и отсутствие солнечных просветов. Но порадовала вода – ожидалось около 7 градусов из-за смешения глубинных и поверхностных слоёв, а оказалось не меньше 12 на поверхности, - рассказали в пресс-службе Федерации фридайвинга.

Спортсмены приехали из разных регионов страны, чтобы окунуться в Байкал и доказать свое мастерство. В первом соревновательном дне приняли участие 14 человек.

Фото: официальный сайт Федерации фридайвинга

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