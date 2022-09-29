Поисковики нашли родственников солдата Великой Отечественной в Иркутской области

В администрации Усть-Кута рассказали о неожиданно восстановленной связи поколений. Жители деревни Седуново узнали о том, что поисковики ищут родственников солдата Василия Седунова, останки которого нашли под Можайском. Информацию обнаружил Александр Геннадьевич Седунов, он хранил похоронку 1949 года на имя Пелагеи Седуновой.

- Это извещение, направленное Седуновой Пелагее Федоровне о том, что ее муж, Седунов Игнатий Дмитриевич, призванный в ряды Советской армии, пропал без вести в марте 1942-го. В поднятом поисковиками медальоне Василия Седунова – записка, в которой значится имя брата – Игнатия. Отцу Александра Геннадьевича был год, когда Игнатий Дмитриевич ушел на фронт. Больше домой он не возвращался, - рассказали в администрации.

О брате Василии родственники ничего сказать не смогли, однако они уже оказались рады, что еще один солдат Великой Отечественной проживет дольше в их памяти. Его останки скоро захоронят.

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