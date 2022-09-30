20-летнюю сироту обеспечили квартирой в Иркутской области под контролем судебных приставов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свое собственного «гнездышко», где теперь можно создавать домашний уют есть у 20-летней девушки-сироты из города Усолье-Сибирское. Решение, обеспечить сибирячку жильем, было принято в местном городском суде. Помогли его осуществлению судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

- У нас находилось исполнительное производство о предоставлении жилья гражданке из категории «дети-сироты», - говорят специалисты. – Обеспечить благоустроенное жилое помещение девушке обязали региональное Министерство имущественных отношений.

Судебные приставы объяснили, что ждет руководство министерства, если решение суда не будет исполнено. В скором времени сибирячка получила квартиру площадью 45 «квадратов» в одной из многоэтажек города Усолье-Сибирское.

Стоит отметить, что это не единственный случай, когда судебные приставы помогают сиротам. Из 282 производств о предоставлении жилья (столько было в январе 2022-го) 131 уже исполнено, плюс четверо человек отозвали исполнительные листы.

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