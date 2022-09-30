17 населенных пунктов Тайшетского района остались без света из-за снегопада Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На севере региона зима практически вступила в законные права. Снежный покров там достиг нескольких миллиметров и, по прогнозам синоптиков. потепления не ожидается. Из-за капризов погоды 17 населенных пунктов Тайшетского района остались без электроэнергии. Сработала автоматическая защита высоковольтных линий. Виной тому ветер и мокрый снег. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. В ведомстве уже поставили работы по восстановлению на контроль.

- Действует оперативный штаб для координации привлекаемых сил и средств. Гарнизоны районов, попадающих в зону действия прохождения фронта, переведены на усиленный вариант несения службы, - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в региональном МЧС, восстановить электроснабжение бдует возможно после того, как закончатся опасные метеоявления. В работе задействованы аварийно-восстановительные бригады сетевых компаний.

Водителей настоятельно просят отложить поездки на дальние расстояния из-за ухудшения дорожной обстановки в северо-западных районах области.

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