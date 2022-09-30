8-летнего школьника сбил водитель во дворе дома в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ссадинами и ушибами закончилась прогулка во дворе дома для 8-летнего мальчика из Иркутска. Накануне, около 18 часов 30 сентября, на улице Касьянова 53-летний водитель сбил на автомобиле ребенка, переходящего дорогу. Об этом сообщают в пресс-службах УГИБДД по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что водитель, двигаясь во дворе, должен быть максимально внимательным и скорость его автомобиля не должна превышать 20 км/ч, - отмечают в ведомствах. - В свою очередь пешеходам следует идти по тротуарам и переходить дорогу, предварительно убедившись в безопасности перехода.

Органы прокуратуры Иркутской области поставили на контроль ход и результаты проверки, организованной сотрудниками ГИБДД. С начала года на дорогах региона произошло 62 наезда на пешеходов, которые находились во дворах. В большинстве случаев люди получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Бурятии прокомментировал слухи о сбежавшем от мобилизации в Израиль сыне. Алексей Цыденов опроверг их. (подробности)

В иркутской зоогалерее рассказали, в кого влюбился сервал Игорь. Сервалы Игорь и Афина стали парой в иркутской зоогалерее. (подробности)