18 школьников пострадали в ДТП с начала учебного года в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только за первый месяц учебного года в областном центре на дорогах пострадали 18 школьников. 9 детей попали под колеса, будучи пешеходами, еще 8 ребят в момент ДТП быи пассажирами. Также статистику пополнил один велосипедист. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Дорожные полицейские напоминают, что на плечах родителей лежит ответственность за наличие знаний и привитие навыков безопасности на улице своим детям, - призывают сотрудники ГИБДД. - Необходимо ежедневно повторять маршруты движения в школу, на различные секции и в кружки, если ребёнок ходит туда самостоятельно.

Также нужно не забывать рассказывать о правилах поведения на остановках общественного транспорта и во дворах собственного дома. В вечернее время на одежде детей и подростков должны быть световозвращающие элементы.

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