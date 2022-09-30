Мужчину, уехавшего из дома за рулем Toyota Camry, разыскивают в Усть-Илимске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

29 сентября в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказала, что ее муж, 39-летний Вячеслав Наваренко, уехал из дома по улице Энгельса за рулем автомобиля Toyota Camry и не вернулся. На связь с близкими больше не выходил. Государственные регистрационные знаки иномарки К 722 ВС 38 регион. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Сергеевича, просьба сообщить по телефону 02 (102 – с любого оператора мобильной связи), - рассказали в ведомстве.

Приметы: на вид 38-40 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза голубые. Был одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

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