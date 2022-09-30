Лекарствами обеспечили двух жителей Братского района после вмешательства прокуратуры Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух жителей Братского района с серьезными заболеваниями обеспечили бесплатными препаратами. Сибирякам на постоянной основе были необходимы гипогликемические средства и лекарства, применяемые при лечении хронической сердечной недостаточности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- В лечебном учреждении мужчинам выданы рецепты, - рассказали в ведомстве. - Однако, льготное получение лекарств не было реализовано, в связи с отсутствием в муниципальном аптечном учреждении лекарств в необходимой дозировке.

В связи с этим прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Жители Братского района в полном объеме обеспечены необходимыми препаратами.

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