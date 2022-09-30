7,7 млрд рублей составит объем вложений в ремонтную программу электросетевого комплекса СФО в 2022 году

Завершается подготовка электросетевых объектов в Сибирском федеральном округе (СФО) к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов. Объем финансирования ремонтной программы Группы «Россети» увеличен на 300 млн рублей к уровню 2021 года – до 7,7 млрд рублей. Об этом рассказал глава компании Андрей Рюмин на заседании федерального штаба, которое провел в Иркутске Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В план мероприятий включен ремонт 5 084 единиц подстанционного оборудования и 7 344 км линий электропередачи 35 кВ и выше, расчистка от растительности почти 14 300 гектаров просек ЛЭП. Аварийный запас оборудования и материалов сформирован на 100%. На случай аварийно-восстановительных работ подготовлено более 1 070 бригад и 563 резервных источников энергии (в сумме – 47,8 МВт).

«Компании Группы «Россети» в Сибири уже более трех лет подряд снижают число технологических нарушений, происходящих в осенне-зимний период. Рассчитываем сохранить этот позитивный тренд. Все основные ремонтные мероприятия будут завершены в сентябре. Параллельно продолжаем реализацию инвестпрограммы, в том числе проектов, которые прямо влияют на надежность. Планируемый на 2022 год объем финансирования составляет 68 млрд рублей», – отметил Андрей Рюмин.

По итогам года в СФО будет введено в работу более 180 МВА новой трансформаторной мощности и почти 800 км ЛЭП. Уже завершена реализация нескольких крупных проектов, в том числе реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская», которая обеспечивает электроэнергией объекты Транссиба и потребителей южных районов Кузбасса. Также проведена модернизация нескольких центров питания в Томской области, в том числе подстанций 220 кВ «Советско-Сосненская» и 35 кВ «Аэропорт».