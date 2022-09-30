Хирург-онколог из Братска попал под частичную мобилизацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске под частичную мобилизацию попал хирург-онколог Сурен Бозоян. Жители города в соцсетях утверждают, что это единственный при поликлиническом отделении филиала Областного онкологического диспансера. Однако в минздраве Иркутской области эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" пока не подтвердили. Для того, чтобы успокоить сибиряков хирург даже записал видеообращение.

- Я – Бозоян Сурен Овсепович, врач-хирург, - представился медик в начала видео, - Вырос я в Забайкалье, в регионе, где сильны воинские традиции – от школы до вуза. Я прошел военную кафедру, лейтенант запаса. Присягу давал в 1994 году. Сейчас я считаю, что мой долг быть там – с ребятами. За меня волноваться не надо, выбор мой осознанный. Никто меня не принуждал, поэтому прошу блогеров, мультимедийных лиц, пациентов, коллег, не волноваться, все будет хорошо.

Это видео у себя на странице опубликовал мэр Братска Сергей Серебренников, так как также увидел взволнованность горожан отъездом опытного врача и обещал с ситуацией в городе разобраться.

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