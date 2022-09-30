До 20 лет колонии и штраф грозят закладчику наркотиков в Тайшете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле текущего года на привокзальной площади станции Бирюсинск транспортные полицейские задержали 42-летнюю женщину, у которой при себе был шприц с наркотиком. В этом правоохранителям помогла служебная собака. Позже удалось установить предполагаемого сбытчика. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый мужчина, житель Тайшета. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- По версии следствия, мужчина реализовывал наркотики при помощи «закладок», с использованием интернет-сервиса, - рассказали в ведомстве. - Накануне сбытчик был задержан стражами магистралей, из незаконного оборота изъято более 6 грамм "зелья", предназначенного для распространения кругу наркозависимых лиц.

Следствием Тайшетского ЛО МВД России на транспорте возбуждено 6 уголовных дел по статье 228.1 "Незаконный сбыт наркотических средств". Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы с применением штрафа.

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