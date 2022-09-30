ТЭЦ-10 в Ангарске посетил министр энергетики РФ Николай Шульгинов

Министр энергетики России Николай Шульгинов посетил ТЭЦ-10 в Ангарске – одну из крупнейших тепловых станций En+ Group в Иркутской области. Объект дает тепло и электроэнергию населению и предприятиям города нефтехимиков. Обсуждались вопросы модернизации, как дальнейшего развития теплоцентрали и теплоэнергетики в целом.

- ТЭЦ играет важнейшую роль в теплоснабжении уже подключенных объектов, а также является неотъемлемой частью развития территорий, строительства новых микрорайонов, - рассказал по итогам встречи глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. – Одно из направлений дальнейшего развития теплоисточников связано с приходом газа. Газовые котельные позволят разгрузить тепловые станции и не несут вреда экологии.

- Учитывая стратегическую важность задачи, у региона будет поддержка министерства энергетики РФ в этом вопросе, - продолжил Хардиков. - Кроме этого, мы рассказали министру о том, как готовы к зиме наши объекты и обратили внимание на рост нагрузки на сети в некоторых районах. Министерство энергетики обращает на это очень серьезное внимание и намерено совместно работать над решением проблем.

Глава энергетического бизнеса добавил, что Иркутская область, являясь промышленно развитым регионе, нуждается в дальнейших инвестициях, модернизации и строительстве сетей, повышении надежности их работы.

С Михаилом Хардиковым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым министр энергетики РФ Николай Шульгинов также обсудил подготовку к отопительному сезону.

– Независимо от текущей ситуации выполнение социально-экономических обязательств перед населением и экономикой остается неизменным. Наша задача – пройти осенне-зимний период без сбоев, – сказал министр энергетики России Николай Шульгинов. А по результатом визита добавил:

- В целом темпы подготовки к зиме хорошие, где еще что-то не выполнено – названы сроки, - отметил он.