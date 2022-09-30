Пожароопасный сезон окончен в Иркутской области с 30 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье пришла дождливая погода, а вместе с ней в тайге резко снизился риск пожаров. В связи с этим было принято решение об окончании в 2022 году пожароопасного сезона 30 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

– В первые сутки после обнаружения было ликвидировано 80 процентов всех лесных пожаров, это хороший показатель, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - В результате можно отметить сокращение площадей, пройденных огнем на землях лесного фонда в 3,9 раза по сравнению со средним показателем за пять лет. Закрывая сезон, мы одновременно уже ведем подготовку к следующему году, ведется закупка лесопожарной техники, в ближайшее время начнется обучение специалистов лесопожарных формирований.

Напомним, пожароопасный сезон в текущем году начался 11 апреля. За этот период в регионе было зафиксировано 745 лесных пожаров на общей площади 191 402,9 га.

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