В Иркутске решают, как дополнительно поддержать мобилизованных и их семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители власти решают, как еще помочь мобилизованным жителям Иркутска и их семьям. На уровне страны и области делается многое: единовременная выплата, ежемесячное денежное содержание, кредитные каникулы, сохранение рабочего места, медицинские, налоговые и социальные льготы.

- Работу по поддержке мобилизованных граждан и их семей ведем совместно с правительства региона, Законодательным Собранием, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Усилили call-центр, где отвечаем на все вопросы жителей. Выдаем иркутянам сухие пайки, перед отправкой в учебный центр кормим горячим завтраком и обедом. Готовим им медикаменты, которые направим в пункт подготовки. Рассмотрим все возможности по дополнительным мерам социальной поддержки.

Отдельный вопрос - по экипировке. Иркутяне говорят, что на эти товары стали повышать цены. Открыта «горячая линия», куда можно сообщить об этом, и информацию передадут в контролирующие органы. Добавим, что губернатор региона Игорь Кобзев подписал указ о том, чтобы мобилизованным выдавали дополнительные вещи.

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Куда сообщать о повышении цен на товары для мобилизованных

Телефоны «горячей линии»: 8 (3952) 52-01-59, 8 (3952) 52-02-09, 8 (3952) 52-02-01.