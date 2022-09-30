60-летняя жительница Иркутской области перехитрила мошенников, сообщив в полицию

Мошенники деликатно отказались разговаривать со следователем Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительница Иркутской области, 60-летняя пенсионерка, смогла выдержать все атаки телефонных мошенников и оставить свои деньги при себе. Схема была классическая: звонили представители банка, назвали все ее паспортные данные, требовали перевести средства на безопасный счет. Находчивая сибирячка поняла, что что-то здесь не чисто, и пошла в полицию. Об этом рассказали в МВД Приангарья.

- После разговора с мошенниками, не состоявшаяся потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции. Когда вновь позвонили злоумышленники, пенсионерка передала трубку следователю, но мошенник деликатно отказался беседовать с правоохранителем. В этот и на следующий день мошенники вновь звонили женщине, все данные телефонных номеров были переданы следователю, - сообщила пресс-служба.

Полицейские поблагодарили ее за помощь в поимке преступников, а также поставили пенсионерку в пример: не надо доверять телефонным "сотрудникам банка" и "родственникам, попавшим в беду".

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