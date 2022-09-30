Разыскиваемого жителя Усть-Илимска нашли мертвым в его Toyota Camry

О пропаже мужчины сообщила его обеспокоенная жена Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе МВД Иркутской области сообщили об окончании поиска 39-летнего жителя Усть-Илимска. Он пропал 29 сентября, уехал из дома на своей Toyota Camry и перестал выходить на связь. В полицию обратилась его обеспокоенная жена. К сожалению, итог поисков оказался трагичным.

- Разыскиваемый обнаружен в собственном автомобиле без признаков жизни, полицейскими по данному факту проводится проверка, - рассказали "КП-Иркутск" в полиции.

Причины и обстоятельства смерти сибиряка еще предстоит выяснить.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что с начала учебного года в областном центре в автоаварии попали 18 школьников. Половина от этого числа попали под колеса автомобилей как пешеходы, другая половина пострадала будучи пассажирами.

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