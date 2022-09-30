Житель Иркутского района потребовал наказать обидчика, сломавшего ему челюсть

Виновник увечий стал угрожать родственникам, чтобы те не обратились в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе СК Иркутской области рассказали, что к ним обратился житель Иркутского района. Он попросил взять в работу дело о применении к нему насилия: его обидчик сломал ему челюсть и привел к сотрясению мозга. При этом он остается на свободе и не под следствием. Это не устраивает потерпевшего и его родственников. Следком обратил внимание на происшествие и назначил экспертизу.

- Сейчас он проходит лечение. После его завершения будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести полученных травм. Помимо этого в обращении, поступившем на имя Председателя СК России от родственников пострадавшего, отмечается, что один из нападавших угрожает их семье расправой в случае обращения в правоохранительные органы, - рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, идет допрос каждого участника конфликта.

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