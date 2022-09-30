Для профилактики пожаров в Иркутской области с 1 октября стартует месячник безопасности

Компетентные организации соберут рейды, которые будут работать в разных территориях области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ГУ МЧС Иркутской области объявили, что с 1 октября в регионе начинается так называемый месячник пожарной безопасности. Он подразумевает профилактику появления огня в жилых домах, для этого с населением проводят беседы и осмотр печного оборудования и электросетей. Для этого привлекут органы местного самоуправления, глав садоводств, управляющие компании многоэтажек и т.д.

- На особом контроле - семьи, находящиеся в социально опасном положении. К рейдам по местам проживания малообеспеченных семей привлекут специалистов по монтажу и обслуживанию печного оборудования и электросетей. На объектах с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения под руководством Главного управления пройдут практические тренировки по эвакуации людей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее "КП-Иркутск" писала о пожаре в многоквартирном доме, причиной которого стала неисправность зарядного устройства. Хозяин квартиры оставил заряжаться свой пауэрбанк и пошел в душ, когда почувствовал запах гари.

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