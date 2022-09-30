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Общество30 сентября 2022 9:32

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября три округа города
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Иркутске 1 октября затронет сразу три городских округа, однако лишь некоторые дома останутся без света. А вот 3 октября, когда продолжится отключение, гораздо больше многоэтажек окажутся обесточены. Об этом предупредила Иркутская энергосбытовая компания.

Отключение света в Иркутске 1 октября

Причиной отключения стали плановые работы в сетях. Они нужны в качестве профилактики серьезных аварий, которые особенно нежелательны в зимний период. В основном отключения пройдут ночью, но по некоторым адресам света не будет и днем.

Отключение света в Иркутске 1 октября затронет три округа города - Ленинский, Свердловский и Правобережный. А вот 3 октября гораздо больше домов пострадают от перебоев электричества: в Ленинском, Октябрьский, Свердловский и Правобережный.

Подробную таблицу с адресами и временем отключения предоставили в пресс-службе компании.

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября

Отключение света в Иркутске 1 октября