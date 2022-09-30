«Ростелеком» научил иркутских школьников безопасному поведению в интернете. Фото: Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева

«Ростелеком» совместно с сотрудниками Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева провел мероприятие для школьников, приуроченное ко Дню интернета в России 30 сентября. Здесь же учреждению передали экземпляры книги Станислава Макарова «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Кроме того, библиотеке предоставили ссылку для скачивания издания в цифровом виде для включения в электронные каталоги.

В образовательной акции, которая в том числе включала в себя презентацию самой книги, тест на тему информационной безопасности и просмотр фильмов, участвовали 27 учеников из школы № 72 города Иркутска.

Представляя молодой аудитории книгу, специалисты «Ростелекома» подробно остановились на главах, в которых автор рассказывает, как построить собственную «цифровую крепость»: защитить персональные данные, суметь правильно придумывать, менять и хранить пароли.

Фото: Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева

«Главное, что нужно понять подрастающему поколению, это то, что опасность представляют не информационные технологии сами по себе, а люди, использующие их в нечистоплотных целях, — отметил эксперт мероприятия, специалист по безопасности Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Буравцев. — Неосторожное поведение в интернете или разговор по телефону с незнакомцем могут привести к большим проблемам, поэтому любой пользователь должен уметь обезопасить себя от махинаций в киберпространстве».

Школьники, участвовавшие в мероприятии, признали актуальность темы кибербезопасности и с заинтересованностью отнеслись ко всем заданиям, которые предлагали им эксперты «Ростелекома».

«Многие считают, что умеют правильно вести себя в Сети, но все равно совершают ошибки, которые иногда приводят к трагедии. Поэтому нашим школьникам полезны знания из книги “Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир”, за которую “Ростелекому” наша особая признательность», — подчеркнула Татьяна Максоева, заместитель директора Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева.

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