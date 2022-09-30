Водитель из Иркутска потерял свободу из-за поддельных прав и взятки полиции

Обвиняемому запрещено посещать массовые мероприятия и уезжать из города Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарском городском суде вынесли приговор жителю Иркутска, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции региона. Он испугался наказания за повторное вождение в состоянии опьянения, поэтому решил, что 9800 рублей хватит, чтобы "замять" ситуацию. К тому же, он предъявил поддельные права. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Известно, что инспектор не взял деньги и составил соответствующий материал на нарушителя. В суде мужчина полностью признал вину. В итоге, он лишился свободы на 7 месяцев, но проведет это время дома.

Обвиняемому запрещено посещать массовые мероприятия, уходить из дома в период с 23:00-6:00, выезжать за город, менять место жительства. Каждый месяц он должен будет отмечаться о своем пребывании в городе в компетентных ведомствах.

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