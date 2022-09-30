Из-за снега и скользкой дороги до 1 октября перекроют трассу Братск- Усть-Илимск

Фото: ГИБДД Иркутской области

В ГИБДД Иркутской области предупредили автомобилистов о введении новых ограничений на движение транспорта. Да 1 октября дорогу Братск - Усть-Илимск перекроют как для легковых, так и грузовых машин. Теперь нужно заранее строить свои маршруты, чтобы не напороться на закрытую трассу.

Ограничения будут действовать с 17:45 30 сентября до 08:00 1 октября по местному времени. Причиной стала непогода, которая обрушилась на регион: мокрый снег облепил землю, сделав ее скользкой. Из-за падающих осадков видимость ухудшилась.

Для обеспечения безопасности на участке дороги будут дежурить инспекторы ДПС. Сейчас трассу расчищает четыре спецмашины.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что коммунальные службы Братска перевели на круглосуточный режим работы, так как снега выпало достаточно много для образования заторов на дорогах.

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