В Иркутской области откроют штабы поддержки семей мобилизованных

Мобилизованным купят дополнительное снаряжение Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили о скором открытии штабов помощи семьям мобилизованных. Они нужны для обеспечения бесперебойной поддержки населения области и тех, кто сейчас находится в учебных военных частях. Волонтеры будут создавать списки запросов, приходя прямо к мобилизованным.

- Также будет организована отдельная работа волонтерских штабов по выполнению просьб семей военнослужащих в период их отсутствия в бытовых вопросах, оказанию помощи в соблюдении семейных традиций, организации досуга и обучения детей, - пояснили в правительстве.

Какую работу будут осуществлять такие штабы: принимать заявки для выполнения адресной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных, проводить психологические и юридические консультации, координировать сбор гуманитарной помощи, помогать в получении соцвыплат, помогать отправлять мужчин в учебные центры.

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