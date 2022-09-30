И.о. главврача Иркутского онкодиспансера ответила на мобилизацию онколога из Братска

Пациенты не останутся без профессионалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутском онкологическом диспансере прокомментировали ситуацию с мобилизацией единственного хирурга-онколога в Братске. Пациенты и жители всего района забили тревогу, так как посчитали, что их оставили "на произвол судьбы". И.о. главврача объяснила, что это не так.

- Медицинская помощь онкологическим пациентам в городе Братске и Братском районе будет и в дальнейшем оказываться в полном объеме. Три недели назад мы приняли нового врача-онколога в Братский онкологический диспансер. При необходимости туда дополнительно будут направлены врачи онкологи из Иркутского или Ангарского онкодиспансеров, - заявила женщина.

Сам Сурен Бозоян, тот самый врач, объяснил, что ушел добровольно и только по своему желанию. Он хочет помогать России на пределе своих возможностей, а сейчас он должен защитить свою страну.

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