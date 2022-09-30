В правительстве Иркутской области рассказали, какое снаряжение купят для мобилизованных

Можно рассчитывать на рюкзаки и спальники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Иркутской области рассказали, что входит в список дополнительного снаряжения для всех мобилизованных. Из регионального бюджета будут закупать разгрузочные жилеты, рюкзаки, перчатки, наколенники, налокотники, балаклавы, металлические фляги и тарелки, носки, противоосколочные очки, спальные мешки и коврики под спальные мешки. Каждый мобилизованный может запросить что-то из необходимых ему вещей.

Ранее губернатор Приангарья подписал указ о новой статье расходов на поддержку тех, кто сейчас проходит обучение в военных частях. Также в области начнут работать штабы поддержки семей мобилизованных, им окажут консультации и помогут получить единовременные выплаты.

Отметим, 29 сентября в Новосибирск отправилась третья группа мобилизованных. Там находится учебный центр.

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