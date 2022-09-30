Губернатор Иркутской области прокомментировал вхождение Донбасса в состав России

Приангарье продолжит помогать Кировску Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области присутствовал на церемонии подписания договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Он заявил, что это историческое событие, которого население Донбасса ждало 8 лет. Слова губернатора передает пресс-служба правительства Приангарья.

- Люди ждали этого восемь лет. Восемь долгих лет террора, издевательств. Погибли тысячи мирных граждан. Добровольцы, ополченцы, женщины, дети. Родилось поколение, которое не видело другой жизни. Спокойной, без стрельбы. Жители этих территорий заслужили мирное небо над головой. И сейчас они сделали свой выбор. Во время выступления Владимир Владимирович отметил, что нас связывает общая судьба и тысячелетняя история. И сейчас нет ничего важнее свободного волеизъявления людей, которые считают себя частью России. Мы будем защищать нашу землю, - заявил Игорь Кобзев.

Большинство голосов во время референдумов в этих территориях были за присоединение к России. Иркутская область раньше и сейчас помогает Кировску, губернатор заверил, что эта работа продолжится.

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