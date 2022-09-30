В Иркутске работают три пункта приема макулатуры для ее переработки

Далеко не все подлежит переработке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутянам рассказали, где находятся пункты приема макулатуры, которую позже используют для создания картонных коробок, рулонов бумаги и стройматериалов. Если в гараже или на балконе завалялись стопки газет или ненужные тетради, их можно сдать и дать вторую жизнь. Об этом пишет WEACOM.RU.

Каждый иркутянин может сдать копировальные и разлинеенные листы, открытки, бумажные пакеты, картон, оберточную бумагу, газеты, журналы, книги и рекламные буклеты. Нужно заранее устранить все лишние элементы вроде скрепок и принести в пункт приема. Однако далеко не все годится для переработки. Например, нельзя приносить грязную и мокрую макулатуру, пачки от сигарет, яиц, конфет, салфетки, скотч, использованные стаканчики и ламинированную бумагу. Это переработать уже не получится.

Сейчас в Иркутске действую три пунка приема макулатуры: «Почта России» на бульваре Рябикова, 20Б; микрорайон Университетский, 2; 1-я Красноказачья, 23 («Книжный приют»).