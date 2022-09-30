Мэр Иркутска поддержал президента во мнении о независимости русского народа

Свое заявление Болотов закончил призывом бороться с нацизмом Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Глава администрации Иркутска Руслан Болотов прокомментировал обращение президента России Владимира Путина во время церемонии подписания договоров о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожское областей в состав страны. Он солидаризировался с мнением президента о независимости русского народа. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- Наш президент Владимир Владимирович Путин во время своего выступления особо отметил, что российский народ не умеет и не будет жить по чужой указке. И это красноречиво доказали миллионы наших соотечественников из Запорожья, Херсона и Донбасса - они не побоялись обозначить свое мнение во время референдума. Люди высказались, чтобы восстановить историческое единство. Теперь они находятся под охраной нашего государства, могут с уверенностью смотреть в будущее, знать, что оно есть у детей, - заявил Болотов.

Также он отметил, что воины России всегда боролись за свою свободу и независимость, как это делали и жители Донбасса.

- В мире, который мы отстаиваем, нет места нацизму, уничтожению человека по сословным или каким-то другим признакам. Вот за это мы боремся сегодня! - закончил свое высказывание мэр областного центра.

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