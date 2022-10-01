Новый участок дороги Р-255 «Сибирь» открыли в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Торжественное открытие нового участка трасыы Р-255 «Сибирь» прошло в Куйтунском районе. Строительство участка дороги, общей протяженностью почти 15 километров велось в рамках национального проекта. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Возведен мост через реку Или, выполнена кольцевая развязка на пересечении с региональной дорогой Тулюшка Уховский, - отметили в минтрансе региона. - Построен путепровод длиной более 76 метров через Восточно-Сибирскую железную дорогу (ВСЖД), что позволяет исключить пересечение транспортных потоков.

После введения в эксплуатацию нового объекта,трафик движения здесь увеличится почти в два раза. Этот участок трассы идет в обход населенных пунктов – села Тулюшки и деревни Трактовое.

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