МЧС: на территории Тайшетского района введен режим чрезвычайной ситуации Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за снегопада без электроснабжения остаются 9 населенных пунктов Тайшетского района. Непогода стала причиной аварийного отлкючения. В связи с этим с 8:00 1 октября на территории района действует режим функционирования «чрезвычайной ситуации». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По состоянию на 10:00 1 октября электричество отсутствует в домах жителей сел и поселков: Соляная, Сереброво, Талая, Георгиевка, Ингаш, Венгерка, Камышлеевка, Туманшет, Березовка, - уточнили в ведомстве.

При этом у оставшихся без света сибиряков есть печное отопление для обогрева жилья и приготовления пищи.

Из-за того, что участок, где располагается ЛЭП, является труднодоступным, его обследование займет больше времени. Восстановительные работы планирую закончить к 20:00 этого же дня. Задействованы 7 бригад Западных электрических сетей, в составе которых 21 человек.

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