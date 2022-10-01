Более 480 тысяч пожилых людей проживают в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее десятилетие во всем мире отмечается устойчивый рост численности представителей старшего поколения. Иркутская область также не стала исключением. По данным статистики, в регионе проживают более 480 тысяч пожилых людей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- В том числе женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. В 2000 году их количество составляло 392 тысячи, - отмечают в правительстве региона.

Напомним, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.

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