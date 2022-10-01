Пассажирка Ford Focus пострадала при столкновении с Nissan Bluebird в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ночного ДТП. По предварительной информации 21-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird, двигаясь по улице Саянская, на перекрестке не предоставил преимущества в движении и столкнулся с машиной Ford Focus, которая в этот момент ехала по главной дороге. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия получила травмы и обратилась за медицинской помощью 26-летняя пассажирка европейского седана, - рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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