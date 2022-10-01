Движение на региональной дороге «Братск - Усть-Илимск» восстановлено Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание, автомобилисты Иркутской области! Сегодня, 1 октября, в 13:10 движение всех видов транспорта на участке с 3 по 165 км региональной автодороги «Братск - Усть-Илимск» полностью восстановлено. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Приангарью.

- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, - продолжают напоминать дорожные полицейские. - Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается.

Также инспекторы рекомендуют водителям заменить летнюю резину, когда среднесуточная температура упадет ниже +7 градусов.

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