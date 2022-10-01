455 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

455 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 1 октября. Всего с начала пандемии зарегистрировано 343 253 подтвержденных случая заболевания. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 489 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 33 меньше по сравнению с предыдущим днем, - рассказали в оперштабе. - За сутки с болезнью справились 997 человек, с начала пандемии – 331 454.

К сожалению, были зафиксированы и смертельные случаи. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизнь одного жителя Иркутской области. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 823 пациента.

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