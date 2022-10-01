Дело о мошенничестве на 1 миллион рублей расследуют в Иркутской области Фото: Анастасия Осипова

По предварительным данным, в 2019 году от крестьянско-фермерское хозяйство предоставило в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные сведения о понесенных затратах на покупку дорогостоящего оборудования у двух контрагентов. Как выяснилось позже, аппаратура фактически не поставлялась. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На основании подложной документации на расчетный счет КФХ перечислена субсидия для возмещения затрат на покупку сельскохозяйственного оборудования, чем причинен ущерб региональному бюджету в размере свыше 1 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Проводятся допросы свидетелей. По материалам сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования.

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