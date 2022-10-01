Губернатор Иркутской области встретился с мобилизованными в войсковой части в Юрге. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области приехал в Кемеровскую область, чтобы встретиться с мобилизованными из Приангарья. Игорь Кобзев проверил условия размещения и пообещал, что постепенно мужчин обеспечат всем необходимым обмундированием. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

- Посмотрел, в каких условиях они расположились. Часть парней живет в солдатских общежитиях, часть - в палаточном городке. Постепенно получают форму, - поделился Игорь Кобзев. - Конечно, для парней все это стресс. Объяснил, что несколько дней, пока будут решаться бытовые и организационные вопросы, нужно отнестись с пониманием к этим рабочим моментам. Все это временно.

По его словам, в палаточном лагере организованы нормальные условия. Спят сибиряки железных двухъярусных кроватях. В палатках тепло. Организовано горячее питание.

Также губернатор отметил, что параллельно решаются вопросы с теми, кто не проходит по состоянию здоровья. Мужчин отправляют обратно в Иркутскую область.

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