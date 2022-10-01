До -5 градусов похолодает в Иркутске 2 октября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске 2 октября ожидаются слабый мокрый снег и переменная облачность. Днем температура поднимется до +5 градусов, а ночью упадет почти на 10 градусов. Также в областном центре в вечернее время будет ветрено - порывы достигнут 5-10 м/с. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- В регионе 2 октября ожидаются переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью в северо-восточных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, - рассказали метеорологи.

Температура ночью опустится до -1...-6 градусов, при прояснении -8...-13 градусов, днем +1,+6 градусов, при облачной погоде 0,-5.

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