В Иркутской области на трессе "Сибирь" в ДТП погиб 26-летний пассажир

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области рассказали о смертельном ДТП, которое произошло на федеральной трассе "Сибирь". Здесь водитель "Toyota Gaia" не смог сохранить управление и врезался на полной скорости в дорожное ограждение. Звучит как легкое хулиганство, но при этом погибла девушка - 26-летняя пассажирка автомобиля.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, а водитель с различными травмами госпитализирован бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Оба участника автоаварии в момент инцидента не были пристегнутыми ремнями безопасности. Автолюбитель ранее лишался прав за езду в нетрезвом виде, а по окончании срока лишения водительского удостоверения не получал, - рассказал губернатор.

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