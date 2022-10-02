Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 5:52

В Иркутской области на трессе "Сибирь" в ДТП погиб 26-летний пассажир

Водителя увезли медики бригады скорой помощи
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области рассказали о смертельном ДТП, которое произошло на федеральной трассе "Сибирь". Здесь водитель "Toyota Gaia" не смог сохранить управление и врезался на полной скорости в дорожное ограждение. Звучит как легкое хулиганство, но при этом погибла девушка - 26-летняя пассажирка автомобиля.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, а водитель с различными травмами госпитализирован бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Оба участника автоаварии в момент инцидента не были пристегнутыми ремнями безопасности. Автолюбитель ранее лишался прав за езду в нетрезвом виде, а по окончании срока лишения водительского удостоверения не получал, - рассказал губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Байкале разрешили любительский вылов омуля

Это касается периода открытой воды (ВКС ВС

Читайте на WWW.IRK.KP.RU: https://www.irk.kp.ru/daily/27452.5/4655883/ М