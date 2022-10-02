В Иркутской области врачи подтвердили 436 новых случаев заражения COVID-19

За день от коронавируса скончались 2 человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Иркутской области, за последние сутки в регионе врачи подтвердили 436 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии 343,6 тысячи человек заразились COVID-19.

За день полностью выздоровели 430 человек, их сняли с амбулаторного и стационарного лечения. 17 из них выписали из региональных больниц. Сейчас в стационарах находятся 506 человек, они расположены на ковид-койках.

К сожалению, за сутки от коронавируса скончались два человека, еще один житель Иркутской области умер от причин, которые напрямую с коронавирусом не связаны. При этом он являлся пациентам с таким диагнозом.

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