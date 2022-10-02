В Иркутске строительный инженер пойдет под суд за смерть рабочего

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В СК Иркутской области возбудили уголовное дело против главного инженера одной из строительных компаний. Он допустил опасную ситуацию, при которой погиб человек. Он проходит по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- В апреле текущего года в ходе выполнения работ по реконструкции сети канализации около дома № 106 по ул. Полярная в Иркутске произошло обрушение грунта. В результате 42-летний работник подрядной организации скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После проверки выяснилось, что при работе допустили нарушения условий безопасности деятельности. Материалы дела направили в прокуратуру для утверждения обвинения. После дело передадут в суд, где обвиняемому вынесут приговор. По данной статье нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

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