Житель Ангарска незаконно потреблял электричество на 2,5 миллиона рублей

Злоумышленник занимался майнингом у себя на ферме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Ангарска попался на хищении электроэнергии в сетях Иркутской электросетевой компании. Мужчина врезался в систему путем наброса, использовав свою трансформаторную подстанцию. Энергию он использовал для своего хозяйства. Об этом рассказали в ИЭСК.

На территории фермы правоохранительные органы нашли оборудования для майнинга, а также еще один трансформатор. Общий ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Всего за неполный 2022 год преступник потребил электричества на 20 миллионов рублей.

Против ангарчанина составили протокол, он ответит за нарушения в суде.

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