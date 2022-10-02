В 2022 году в Иркутской области объем строительства составил 206 млрд рублей

В регионе реализуют много проектов, связанных со строительством Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскстате рассказали об объемах строительства в регионе за период с января по август 2022 года. По данным специалистов, за неполный год на возведение зданий и т.д. потратили 206,1 миллиард рублей. Это на 14,3% больше, чем в 2021 году.

- Объем жилищного строительства увеличился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составил 880,1 тыс. кв. метров, - сказано в сообщении ведомства.

Отметим, в Иркутской области реализуют разные проекты, связанные со строительством. В регионе возводят новые школы, детские сады и спортивные объекты по федеральным программам, а также новые ФАПы, амбулатории и поликлиники.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что СК Иркутской области возбудили уголовное дело против главного инженера одной из строительных компаний. Он допустил опасную ситуацию, при которой погиб человек. Он проходит по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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