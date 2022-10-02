Губернатор Иркутской области подписал указ о месячнике пожарной безопасности

Высокий класс пожароопасности снизился только недавно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о месячнике пожарной безопасности. Он стартовал с 1 октября и продлится до 1 ноября. С конца месяца по районам региона уже организовали специальные рейды, которые проверяли печное оборудование и т.д. Об этом сообщил губернатор в официальном ТГ-канале.

- Кроме того, внес изменения в статьи законов Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», - рассказал Кобзев.

Отметим, в Приангарье действовал противопожарный режим, который только недавно был снят. Снижению классу пожароопасности поспособствовала дождливая погода, которая после стала снежной.