Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 3 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 3 октября будет стандартной для осени. Никаких ярко выраженных климатических аномалий в городе не предвидится. Днем ожидается до +6. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 3 октября

- Погода в Иркутске 3 октября: в областном центре переменная облачность, без существенных осадков, - уточняют метеорологи. – Дует западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем, что воздух прогреется до +4…+6.

Атмосферное давление в Иркутске в понедельник, по данным Яндекса, высокое – 731 миллиметр ртутного столба. Если поднимется еще хоть на 1 миллиметр, то показатель станет самым высоким за последние 35 лет метеонаблюдений. Кстати, самое теплое 3 октября зафиксировано синоптиками в 2007 году, тогда было +21, а вот самое холодное остается в 1968, тогда приморозило до -12.

Погода в Иркутской области 3 октября. Метеорологи предупреждают о гололеде и снежном накате на дорогах области. Местами. В Приангарье сегодня выпадет мокрый снег и снег. Ветер дует с порывами до 13 м/с. Столбики уличных термометров по региону покажут +2…+7, при облачности похолодает до 0…-5.

Внимание! В Ольхонском районе сегодня местами чрезвычайная пожароопасность лесов.

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