Узнали, чем будут удивлять и радовать зрителей артисты Иркутского драмтеатра в новом сезоне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова открыл 173-ый театральный сезон. И обещает, что в новом репертуаре появятся две премьеры по произведениям классиков. Это будут тургеневские «Отцы и дети» и «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Но не только к классике обратятся в драме, на сцене можно будет увидеть и воплощенные сценарии современных авторов. Охлопковцы обещают своим зрителям много нового и интересного. О том, чем планируют радовать зрителя, рассказали в театре.

Во-первых, это две постановки по классическим произведениям русской литературы, которые были озвучены выше. Премьера по комедии Островского запланирована уже в конце ноября. Ее поставит Станислав Мальцев – режиссер театра. А к воплощению романа «Отцы и дети» актеры приступят после Нового года.

- Вечную тему противостояния горячей молодости и ортодоксальной опытности перенесет на Основную сцену театра Андрей Шляпин, - рассказали в Иркутском драмтеатре. - Этот российский режиссер уже известен иркутской публике – его спектакль «Кое-что о том самом и не только» по пьесе современного драматурга Дмитрия Калинина.

Кстати, о современности. Драмтеатр обещает весной 2023 года удивить зрителей постановкой спектакля по пьесе Ярославы Пулинович, написанной в 2021 году - «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето».

Конечно, традиции в программе сезона будут сохранены. В новогодние каникулы иркутяне снова могут попасть на «Рождественские встречи». В этот раз они будут посвящены столетию со дня рождения нашего земляка, режиссера Леонида Гайдая.

- А детям готовим особенный подарок к Новому году - экспрессивное, костюмированное, сияющее разными красками представление «Волшебник изумрудного города» по мотивам сказки Александра Волкова, - отмечают в Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.

А еще артисты планируют участвовать в различных фестивалях и гастролях, в том числе и виртуальных. Поедут в Читу со спектаклем по повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Этот же спектакль покажут в онлайн-программе XVI Московского областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень». Запись постановки все желающие смогут увидеть в официальных социальных сетях Долгопрудненского театра «Город».

Также в записи возможно будет посмотреть «Прошлым летом в Чулимске» по произведению Александра Вампилова. Ее покажут на Международном онлайн-фестивале одной пьесы «Чулимск – 50».

- Снова в Кутулике проведем второй фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде», - отмечают в драме. - И будем готовиться к Международному театральному фестивалю современной драматургии имени Александра Вампилова.

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