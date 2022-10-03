14 пешеходов сбили в Иркутске и Иркутском районе за неделю с 26 сентября по 2 октября

Четыре человека погибли в ДТП в Иркутске и районе за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе в временной промежуток с 26 сентября по 2 октября произошло 21 ДТП. В этих автоавариях погибли четыре человека, травмы получили еще двадцать. Статистику аварийности сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

- Среди пострадавших 16 взрослых и четверо детей, - отмечают инспекторы ГИБДД.

Полицейские составили рейтинг причин, из-за которых случились дорожно-транспортные происшествия в минувшие 7 дней. Чаще всего на прошлой неделе сбивали пешеходов – таких случаев было 14. Четыре раза зафиксировано столкновение автомобилей, по одному наезду на припаркованный автомобиль и на препятствие, и один съезд с дороги.

- Напоминаем о соблюдении безопасного скоростного режима с учетом погодных условий, - говорят инспекторы. - Приближаясь к пешеходному переходу обязанность автомобилиста снизить скорость и убедиться в отсутствии переходящих дорогу людей, задача пешехода - обозначить себя водителю и свою намеренность переходить дорогу.

Все участники дорожного движения без исключений – и водители, и пешеходы – обязаны соблюдать ПДД. От этого зависят жизни.

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