Первая экотропа на территории города открылась в Байкальске. Фото: БАЙКАЛ.ЦЕНТР

В Байкальске появился новый туристический объект - экотропа «Байкальская верста». Это первая полноценная экологическая тропа на территории города. Ее путь пролегает от микрорайона Гагарина через «Мост доброй надежды» на реке Солзан и ведет к пирсу на озере Байкал. Об этом сообщают в пресс-службе центра развития Байкальского региона «БАЙКАЛ.ЦЕНТР».

- «Байкальская верста» - это новое место для отдыха и туризма в Байкальске. Тропа включает пешеходные и велосипедные маршруты, которые соединяют между собой три площадки для семейного отдыха и шесть обзорных площадок с интересными видами, - рассказала экскурсовод Татьяна Антончик.

Также это первый участок маршрута «Малое кольцо БЦБК» протяженностью 10 км, который соединяет город и БЦБК по берегу Байкала и «Тропе здоровья». Выполнен он только из природных материалов: камня, песка и дерева.

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